Nach dem raschen Vormarsch der Huthi versucht die international anerkannte Regierung, die Rebellen mit Hilfe Saudi-Arabiens und verbündeten Milizen zurückzudrängen. Präsident Raschad al-Alimi sagte, es gebe weiter Fortschritte bei den Zielen, den Aufstand der Huthi zu beenden und die staatliche Hoheit im gesamten Jemen wiederherzustellen. Es gilt aber als äusserst unwahrscheinlich, dass die Regierungstruppen bis nach Sanaa im Norden vordringen könnten. Die Huthi haben sich in weiten Teilen des Landes, in denen auch die Mehrheit der Bevölkerung lebt, fest als beherrschende Macht etabliert.