Zum Hintergrund machte der Sprecher auf Nachfrage keine Angaben. Im vergangenen Jahr hätten sich etwa US-Kunden wegen des Zollstreits zwischen den USA und Kanada mit Vorräten eingedeckt, schreibt die Agentur «Canadian Press». Die Exporte in die USA stiegen laut Regierungsangaben zwischen 2024 und 2025 um 17 Prozent, waren aber auch bereits im Vorjahreszeitraum und damit vor dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, der den Zollstreit massgeblich prägt, deutlich nach oben geklettert. Die USA sind demnach mit über 60 Prozent Hauptabnehmer - gefolgt von Deutschland mit gut 7 Prozent.