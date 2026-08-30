Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen den Regierungen in Washington und Ottawa vor gut einer Woche hat sich der Streit zwischen den Nachbarländern deutlich verschärft. Der Lake Ontario ist einer der sogenannten fünf Grossen Seen, von denen drei weitere sowohl an die USA als auch an Kanada grenzen. Der Name des Sees reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die USA und Kanada noch gar nicht gegründet waren.