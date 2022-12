Die Währungshüter hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen halben Prozentpunkt auf 4,25 Prozent an. Dies ist das höchste Niveau seit fast 15 Jahren. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Zinsschritt in dieser Grössenordnung gerechnet. Die Notenbank liess zugleich offen, wie es nächstes Jahr weitergeht: Sie werde prüfen, ob der Leitzins weiter steigen müsse, um die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen, erklärten die Währungshüter um Zentralbankchef Tiff Macklem.