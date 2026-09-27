Konkret betrifft die Änderung unbediente Läden und Hofläden mit bis zu dreissig Quadratmetern Verkaufsfläche. Auch Geschäfte bei Elektroladestationen können künftig von längeren Öffnungszeiten profitieren, wie dies bereits für Tankstellenshops möglich ist. Gastrobetriebe erhalten an Feiertagen flexiblere Öffnungszeiten.
Zwar haben die Luzerner Stimmberechtigten die Initiative «Gegen Fan-Gewalt» für eine ID-Kontrolle beim Eingang zu Spielen des FC Luzern angenommen. Da sich in der Stichfrage aber der ebenfalls angenommene Gegenvorschlag durchsetzte, wird die ID-Kontrolle nicht eingeführt.
Weiter hiessen die Stimmberechtigten den Ausbau der Standortförderung gut. Auch der Erweiterung der Kantonsschule Reussbühl für 86,5 Millionen Franken stimmten sie zu.
(AWP)