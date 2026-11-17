Die weltweit tätige Ratingagentur hebt in ihrem Bericht die breit abgestützte Zürcher Wirtschaft sowie die hohen Steuereinnahmen hervor. Dies mache den Standort widerstandsfähig gegen Schwankungen der Weltwirtschaft, wie die Zürcher Finanzdirektion am Dienstag mitteilte.
Positiv bewertet die Agentur die moderate Verschuldung und die hohe Liquidität des Kantons. Die Bestnote hilft Zürich bei der Aufnahme von Krediten für Infrastrukturprojekte. Weil der Kanton dadurch tiefere Zinsen zahlt, bleibt mehr Geld für seine Kernaufgaben übrig.
Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sieht in dem Rating eine Bestätigung der aktuellen Finanzpolitik. Der Regierungsrat habe die Steuerung des Haushalts in den letzten Jahren erfolgreich verfeinert.
(AWP)