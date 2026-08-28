Die Finanzlage verbessert sich vor allem dank höherer Steuererträge, wie der Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker am Freitag mitteilte. Sowohl das Ergebnis der Erfolgsrechnung als auch der Finanzierungsrechnung fallen um rund 520 Millionen Franken besser aus als im Vorjahr.
Die Finanzierungsrechnung zeigt jedoch weiterhin ein Defizit von 187 Millionen Franken. Ursache dafür sind sehr hohe Investitionen von bis zu 1,6 Milliarden Franken sowie Belastungen durch das Entlastungspaket des Bundes.
(AWP)