Der Grund für den erneuten Anstieg liegt bei der Unterdeckung der Kosten durch die Prämien. Zürich liegt über dem schweizweiten Schnitt von 5 Prozent. Wie der Regierungsrat am Dienstag mitteilte, gehören die hohe Inanspruchnahme von Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, höhere Tarife im stationären Bereich sowie das Wachstum bei Spitex-Leistungen und psychotherapeutischen Angeboten zu den Kostentreibern. Auch der medizinische Fortschritt mit neuen Behandlungsmöglichkeiten führe zu zusätzlichen Kosten.