UBS auf Platz Vier

Die Kantonalbanken liegen damit knapp vor den Raiffeisenbanken, die stabil bei einem Anteil von 25 Prozent bleiben. Dahinter folgt die Postfinance, die von 19 Prozent genannt wird. Als Hauptbank gilt die Bank, über die Kundinnen und Kunden den wesentlichen Teil ihrer alltäglichen Bankgeschäfte abwickeln, also etwa Lohneingang und Zahlungsverkehr.