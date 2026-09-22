Kanzleramtschefin Nina Warken ruft die schwarz-rote Koalition zu mehr Tempo bei Reformen auf. Mit Blick auf die Landtagswahlen sagte die CDU-Politikerin bei einem parlamentarischen Abend der Wirtschaftsverbände DIHK, BDA und BDI in Berlin, die Botschaft könne nicht sein, dass jetzt mutige und umfassende Reformen nicht kommen müssten. «Nein, mutige und umfassende Reformen müssen kommen.» Es gebe keine Absage an diese Reformen. Sie seien auch nicht neu zu justieren. Reformen müssten mit grosser Geschlossenheit und schneller als bisher umgesetzt werden. Politik müsse liefern, die Koalition «Knoten lösen».