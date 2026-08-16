Aus der Reaktion des Sprechers des katarischen Aussenministeriums geht nun hervor, dass die Streitkräfte Luftverteidigungsmassnahmen gegen die iranischen Kampfflugzeuge ergriffen - diese also möglicherweise abschossen - nachdem sie in den Luftraum des Landes eingedrungen waren. Such- und Rettungsteams hätten anschliessend die sterblichen Überreste eines Piloten gefunden, schrieb al-Ansari. Es sei Kontakt zum Iran aufgenommen worden, um die Übergabe zu koordinieren. Katar habe auch ein iranisches Team eingeladen, um sich über die Einzelheiten der Such- und Rettungsmassnahmen zu informieren. Die Einladung sei jedoch unbeantwortet geblieben./mar/DP/zb