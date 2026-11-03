Teheran fordert Ende aller Kampfhandlungen gegen Iran

In der Region wächst seit Wochen die Sorge vor einer erneuten schweren militärischen Eskalation. Befürchtet wird, dass die USA gemeinsam mit Israel nach der heutigen US-Kongresswahl erneut Angriffe gegen den Iran fliegen könnten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griffen die USA in der vergangenen Nacht erneut Ziele auf der iranischen Insel Gheschm in der Strasse von Hormus an. Zudem kommt es weiterhin zu Angriffen unter anderem auf Tanker im Persischen Golf und der Strasse von Hormus. Der Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert.