Angesichts Truppenaufbaus des US-Militärs in der Region und verstärkten iranischen Angriffen auf Schiffe am Golf wird jedoch auch über einen erneuten Ausbruch des Kriegs nach den Midterms in den USA spekuliert. Dort werden am kommenden Dienstag alle Mitglieder des Repräsentantenhauses sowie gut ein Drittel des Senats neu gewählt./mar/DP/nas