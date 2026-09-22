Durch den Iran-Krieg ist die Weltwirtschaft nach Worten von Katars Emir Tamim bin Hamad zum Druckmittel geworden - mit globalen Preissteigerungen als Folge. «Die Lebensadern der Weltwirtschaft sind zu Druckmitteln und Verhandlungsmasse geworden», sagte der Emir bei der UN-Generaldebatte. «Die Krise treibt die Preise für Lebens- und Arzneimittel in die Höhe und betrifft Existenzen von Menschen, die mit alledem nichts zu tun haben.» In dem Konflikt sei möglich geworden, dass «ein Land seine Nachbarn in einen Krieg zieht, der nicht ihrer ist», sagte der Emir.