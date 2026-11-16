Forschung, Recht, Ethik

In der grossen Kammer ist Christ Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur. Als besonders wichtigen Erfolg in den sieben Jahren im Nationalrat sieht sie, dass das Parlament den Auftrag zur Zulassung der Eizellenspende erteilt hat. Ihre parlamentarische Initiative wurde in eine Kommissionsmotion umgewandelt und setzte sich im Parlament durch. Gerade für Themen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Innovation, Recht und Ethik sowie Staat und Gesellschaft sei sie stets Feuer und Flamme, sagt Christ.