Die Ausgaben für Hotels und Mietautos hätten sich nun wieder normalisiert, schreiben die Experten. Allerdings stiegen die Ausgaben für Freizeitartikel wie Computer und Elektronik. Auch die alltäglichen Haushaltsausgaben waren leicht höher, insbesondere bei Autokäufen und -reparaturen sowie bei Lebensmitteln. Hingegen stagnierten die Ausgaben im Bereich «Beauty & Wellness» insgesamt.