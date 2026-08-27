«Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen», heisst es in der Mitteilung. Der entsprechende Unterindikator klettert um 16,2 Punkte auf 1,7 Punkte. Dies ist der höchste Wert seit einem halben Jahr.
Bei den Konjunkturerwartungen der Verbraucher hat sich die jüngste Erholung fortgesetzt. «Zwar liegen die Konjunkturaussichten im Spätsommer noch mehr als sechs Zähler unter dem entsprechenden Vorjahresniveau, dennoch zeigt sich mit dem vierten Anstieg in Folge ein leichter Aufwärtstrend», kommentierte NIM-Konsumforscher Rolf Bürkl.
Dagegen hat sich die Anschaffungsneigung der Verbraucher kaum verändert. Die Konsumneigung halte sich seit etwa vier Jahren auf einem tiefen Niveau «und scheint damit wie festgefroren», heisst es in der Mitteilung./jkr/js/stk
(AWP)