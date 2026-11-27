Merz kann nun über Bundeshaushalt abstimmen

Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden, um die Verhandlungen über den nächsten langfristigen Haushalt endlich ein Stück weit voranzubringen. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann. Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgemacht, dass er nicht zur Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 im Bundestag kommen muss. Jetzt kann er unverhofft doch noch dabei sein.