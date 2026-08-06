Gleichzeitig gab Maison Pommery bekannt, eine Vereinbarung mit seinen «wichtigsten Finanzpartnern» geschlossen zu haben. Dies soll es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Finanzierungsbedarf sowie den seiner neun Tochtergesellschaften bis zum 19. Juni 2027 zu decken, «mit der Möglichkeit einer Verlängerung bis Juni 2028». Neben Massnahmen zur Umstrukturierung der Schulden, die sich laut Nathalie Vranken auf 683 Millionen Euro belaufen, haben die Banken Maison Pommery einen neuen Kredit in Höhe von 42,8 Millionen Euro gewährt./evs/DP/nas