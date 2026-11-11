Der neue Gesamtarbeitsvertrag (GAV) bringt jedoch ab 2027 Verbesserungen bei den Mindestlöhnen für gelernte Fachkräfte. In den ersten zwei Jahren nach der Lehre ist ein Mindestlohn von 4700 Franken vorgesehen. Ab dem dritten Jahr sollen es dann 4900 Franken sein.
Der Metzgereipersonal-Verband (MPV) begrüsst diese Anpassungen ausdrücklich. Sie seien ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Allerdings dürften sie nicht als Ersatz für eine generelle Lohnerhöhung verstanden werden.
Mindestlöhne definierten lediglich die Untergrenze. Davon profitierten in erster Linie Personen, deren Salär unter der neuen Schwelle liege. Erfahrene Angestellte mit höheren Löhnen erhielten dadurch keine automatische Anpassung, bemängelt der MPV.
Der MPV kritisierte zudem, dass bei einer ausschliesslich individuellen Lohnerhöhung viele Beschäftigte leer ausgingen. «Eine Lohnmassnahme, die nicht bei allen Mitarbeitenden ankommt, schafft keine verlässliche Lohnperspektive», liess sich MPV-Präsident Albino Sterli in der Mitteilung zitieren. Aber attraktive Bedingungen seien notwendig, um Fachkräfte zu gewinnen und im Beruf zu halten. Der Verband zeigte sich weiterhin zu Gesprächen bereit und forderte von den Arbeitgebern ein Umdenken bei den generellen Löhnen.
(AWP)