Der MPV kritisierte zudem, dass bei einer ausschliesslich individuellen Lohnerhöhung viele Beschäftigte leer ausgingen. «Eine Lohnmassnahme, die nicht bei allen Mitarbeitenden ankommt, schafft keine verlässliche Lohnperspektive», liess sich MPV-Präsident Albino Sterli in der Mitteilung zitieren. Aber attraktive Bedingungen seien notwendig, um Fachkräfte zu gewinnen und im Beruf zu halten. Der Verband zeigte sich weiterhin zu Gesprächen bereit und forderte von den Arbeitgebern ein Umdenken bei den generellen Löhnen.