Nach Einschätzung des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann sind Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) im kommenden Jahre nicht ausgemacht. «Doch auch wenn wir mit zehn ununterbrochenen Zinserhöhungen eine in der Geschichte der EZB beispiellose Serie an Anhebungen hinter uns haben, gibt es auch für das Jahr 2024 noch keinerlei Garantie für Zinssenkungen», wird Holzmann, der auch im EZB-Rat über die Geldpolitik mitentscheidet, am Donnerstag auf der Internetseite der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zitiert.

28.12.2023 11:17