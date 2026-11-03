Mit dem hohen Kerosinpreis rechnen sich vor allem kürzere Verbindungen in Europa nur noch dann, wenn sie möglichst viele Umsteiger zu den Interkontinentalflügen bringen. Nach Spohrs Worten hat der Konzern bereits bei gut der Hälfte der über 200 Destinationen in Europa die Verbindungen zu den verschiedenen Lufthansa-Drehkreuzen überprüft und teilweise gestrichen. So sei beispielsweise Danzig noch über Frankfurt und Zürich ans Fernnetz angebunden, aber nicht mehr über München. 23 Flugzeuge habe man so im laufenden Jahr eingespart.