Dennoch verdiente die Lufthansa im Sommer mehr als gedacht. Weil der Konzern die Ticketpreise merklich erhöht hatte und das Geschäft mit Wartung und Fracht brummte, standen unter dem Strich mit knapp 1,3 Milliarden Euro Gewinn 30 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dazu trugen auch Sondereffekte bei. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 12,2 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie noch in keinem Quartal der Konzerngeschichte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs immerhin um sechs Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten./stw/mne/stk