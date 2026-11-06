Der sprunghafte Anstieg der Kerosinpreise hat der British-Airways-Mutter IAG im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt. Weil die Treibstoffrechnung um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn im reisestarken dritten Quartal mit 1,7 Milliarden Euro rund 16 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag mitteilte. Konzernchef Luis Gallego rechnet wie seine Kollegen von Lufthansa und Air France-KLM nun auch für das laufende Jahr mit einer noch höheren Kerosinrechnung als im Sommer vorhergesagt.