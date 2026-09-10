Folgen für Händler

Für Händler könnte das weitreichende Folgen haben. Ein Teil des Kontakts mit den Kunden verlagert sich möglicherweise vom eigenen Onlineshop zu KI-Systemen, wie es im Bericht heisst. Damit ein Produkt dort überhaupt berücksichtigt wird, müssten Händler ihre Produkt-, Preis- und Verfügbarkeitsdaten aktuell, strukturiert und für Maschinen lesbar bereitstellen.