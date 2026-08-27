Auch daher stellt sich Nvidia schon länger breiter auf. So bringt sich der Konzern mit Blick auf Trends wie autonomes Fahren und Robotik in Stellung. Erst in der aktuellen Woche stellte das Unternehmen mit dem Orin Nano 2 einen neuen Edge-KI-Robotic-Computer vor. Bei Edge KI läuft die KI nicht in der Cloud, sondern auf dem Gerät selbst. Der Orin Nano 2 soll dabei doppelt so schnell arbeiten wie sein Vorgänger und ist damit etwa für Roboter und Drohnen konzipiert.