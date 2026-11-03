Die Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit noch mal ein Prozentpunkt mehr als im zweiten und dritten Quartal. Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus. Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um gut sieben Prozent auf fast 520 Dollar zu.