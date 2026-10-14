ASML ist ein entscheidender Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Als einziges Unternehmen der Welt stellt es hochentwickelte Lithografiemaschinen zur Fertigung fortschrittlicher Chips für das Training von KI-Modellen her. Die Ergebnisse der Niederländer gewähren daher einen Einblick in die Pläne von Chipherstellern wie TSMC, Samsung oder Intel, da zwischen der Bestellung und der Auslieferung der hochmodernen Anlagen des Unternehmens mehr als ein Jahr liegt. Branchenvertreter hinterfragen zunehmend, ob der KI-Boom von Dauer ist. In dieser Woche waren Chipwerte deswegen wieder vermehrt unter Druck geraten.