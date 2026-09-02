Bei den Anlegern kamen die Zahlen und der angehobene Ausblick an. Die Aktie von Dell stieg im vorbörslichen US-Handel um rund 10 Prozent auf fast 470 Dollar, nachdem sie am Dienstag noch knapp sieben Prozent gefallen war. Sollte das Dell-Papier im regulären Handel so deutlich zulegen, würde es sich wieder dem im August erreichten Rekordhoch von 514 Dollar annähern.