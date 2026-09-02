Abseits der Halbleiterproblematik prägen veränderte Umweltbedingungen und neue Lebensgewohnheiten die diesjährigen Messetrends. Deutlich sichtbar wird das am Markt für Kühlung und Klimatisierung, wo Hitzewellen im Frühsommer unmittelbare Kaufimpulse auslösten. Allein im Juni wurden in Deutschland knapp 300.000 mobile Klimageräte verkauft, was einem Absatzplus von 122 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Laut Dehmel steht der Markt erst am Anfang, da die Ausstattung deutscher Haushalte im internationalen Vergleich noch gering ist. Daher sei in den kommenden Jahren mit weiter steigender Nachfrage zu rechnen.