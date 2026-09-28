Auch fliesst so viel Geld in die Gründerbranche wie lange nicht. Mit rund acht Milliarden Euro haben deutsche Start-ups bis Ende September schon mehr Wagniskapital eingeworben als im gesamten Vorjahr mit etwa 7,5 Milliarden Euro, zeigt der Bericht. Hochgerechnet auf das laufende Jahr seien damit 12 Milliarden Euro möglich, das wären so viel wie seit dem Boomjahr 2021 nicht mehr. Zudem wurden fast 3.000 Neugründungen verzeichnet.