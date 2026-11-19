Anthropic konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude nicht nur mit ChatGPT, sondern auch mit Tech-Schwergewichten wie Google , Microsoft und dem Facebook-Konzern Meta . Zuletzt wurde die schon lange schwelende Sorge von Anlegern, ob die gewaltigen KI-Investitionen zurückverdient werden können, wieder etwas grösser. Dem Börsengang von Anthropic schadete dies aber nicht.