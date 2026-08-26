Der US-Softwareanbieter Salesforce will das Wachstumstempo auch im dritten Geschäftsquartal hoch halten. Rückwind soll dabei weiterhin auch das KI-Tool Agentforce liefern. Konzernchef Marc Benioff rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum von im Jahresvergleich bis zu 12 Prozent auf 11,42 bis 11,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 9,87 Mrd Euro). Analysten haben bislang im Durchschnitt lediglich einen Wert am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Die Salesforce-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel um rund 13 Prozent zu. Damit setzte sie ihre jüngste Erholungsrally fort.