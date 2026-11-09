Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren etwa die Ministerpräsidenten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland und die Ministerpräsidentin von Japan dabei. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sowie Vertreter aus Ländern wie Bahrain und Sierra Leone schalteten sich demnach dazu. Darüber hinaus nahmen ein Vertreter der Vereinten Nationen, die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith teil.