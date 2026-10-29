Der Anlagenbauer für die Chipindustrie Aixtron rechnet auch wegen des andauernden weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten mit einer weiterhin starken Nachfrage. Mit Blick auf das aktuelle Kundeninteresse dürfte das derzeit hohe Niveau des Auftragseingangs in den kommenden Quartalen hoch bleiben oder weiter steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der endgültigen Resultate des dritten Quartals mit.