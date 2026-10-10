Medien: 20 Visa-Anträge

In anderen Fällen sollte die KI laut Anthropic üben, ein Behördenformular auszufüllen. Wenn sie das Übungsformular nicht laden konnte oder versehentlich schloss, navigierte die Software stattdessen mehrfach auf die echte Website und reichte es dort ein, wie die KI-Firma erläuterte. In einem der Versuche sollte sie demnach ein Formular nur ausfüllen, aber nicht einreichen. Sie tat es versehentlich dennoch, weil sie davon ausgegangen sei, dass es vorher noch eine Bestätigungsseite geben werde.