Zuvor hatte die Europäische Union nach langem Ringen ihre Sanktionen gegen die russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman aufgehoben. Gleichzeitig wurden Massnahmen gegen rund 3.000 andere Personen, Einrichtungen und Unternehmen um 36 Monate verlängert. Allen gelisteten Akteuren wird vorgeworfen, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen oder von der Politik des Kremls zu profitieren.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine grossangelegte russische Invasion./ast/DP/nas
(AWP)