Die Aufhebung von EU-Strafmassnahmen gegen zwei russische Milliardäre hat die Ukraine als «beschämend und nicht zu rechtfertigen» bezeichnet. «Moskau feiert, weil es erreicht hat, was es wollte: ein Gefühl der Straffreiheit, die Demütigung der EU und Uneinigkeit unter den Europäern», schrieb Aussenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X. Der Diplomat forderte «alle» EU-Mitglieder dazu auf, nun eigene nationale Sanktionen gegen die beiden Russen zu verhängen.