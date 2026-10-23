Ukrainische Drohnen verlieren Verbindung zu Satellit

Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, der SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Am Freitag erklärte er dann vor Journalisten, dass er nicht mit Musk gesprochen habe. «Ich habe gehört, das Problem sei behoben, aber falls nicht, werde ich mit ihm sprechen», sagte er.