Selenskyj sprach zudem über den neuen Anlauf für Verhandlungen im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der US-Unterhändler Steve Witkoff hatte kürzlich in Oslo mit Selenskyj und Europäern und anschliessend mit Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg gesprochen. Es gebe eine Vereinbarung für ein Treffen von Teams aus der Ukraine, den USA und Russland, sagte Selenskyj nun. Geplant sei es in der ersten Novemberhälfte. Auch Moskau hatte ein Treffen mit US- und ukrainischen Vertretern nach dem 10. November in Aussicht gestellt./fko/DP/he