US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, Musk habe die Drosselung aufgehoben. Danach gab es aber weiter Beschwerden aus der Ukraine, dass das System nicht funktioniere. Die Ukraine führte die Verlangsamung des Systems darauf zurück, dass die USA massiven Druck auf das Land ausüben, in dem Krieg mit Russland nachzugeben. In einem Post auf seiner Plattform X sagte Musk, es sei für Selenskyj an der Zeit, abzutreten.