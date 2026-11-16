Gibt es solche Waffen nicht schon?

Das ist eine Frage der Definition. UN-Experten in Genf sagen, es gebe bislang keine Beweise für den Einsatz solcher Waffen in Konflikten. In der Ukraine, im Sudan und anderen Kriegsgebieten werden zwar Drohnen eingesetzt. Dahinter stehen aber in der Regel Piloten, die die Drohnen teils aus hunderten Kilometern Entfernung fernsteuern. Bei dem verheerenden US-Raketenangriff auf eine Schule in Minab im Iran im Februar, bei dem mehr als 100 Schulkinder ums Leben kamen, spielte Künstliche Intelligenz laut Experten bei der Auswahl des Ziels zwar eine Rolle. Der Angriffsbefehl kam aber von Menschen.