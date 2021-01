Der Knabe war am Donnerstagnachmittag ungesichert eine Kletterwand hochgeklettert, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Er stürzte aus einer Höhe von neun Metern in die Tiefe. Durch den Aufprall verletzte sich der Knabe erheblich und musst mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Kantonspolizei Zürich klärt die Umstände, die zum Unfall geführt haben, zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ab.

(SDA)