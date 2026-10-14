In einer ersten Reaktion verlor das im MDax notierte Papier zunächst rund 7 Prozent, fing sich dann aber und notierte zuletzt wieder mit fast drei Prozent plus in der Gewinnzone. In einem Investoren-Briefing hatte das Unternehmen bereits vor knapp zwei Wochen eine träge Geschäftsentwicklung signalisiert. Einige Analysten hatten daher eine Senkung der Jahresziele schon befürchtet. Zudem hat sich der Aktienkurs von Kion seit dem Jahreswechsel bereits in etwa halbiert.