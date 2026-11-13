Klimaschützer jubeln - Staat muss neu prüfen

Das Urteil habe aber nicht automatisch Auswirkungen auf die Förderrechte der Ölkonzerne, hiess es vonseiten des Gerichts. Die Unternehmen waren nicht Teil des Gerichtsstreits. «Der Oberste Gerichtshof stellt unmissverständlich klar, dass dieses Urteil nur Rechtswirkung gegenüber dem Staat hat, nicht aber gegenüber den betroffenen Unternehmen Equinor und Aker BP », sagte der Anwalt der norwegischen Regierung, Fredrik Sejersted, NTB. Das zuständige Ministerium muss die Fälle aber nun neu prüfen. Ausserdem muss der Staat die Prozesskosten übernehmen.