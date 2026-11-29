Dem Trägerverein der Volksinitiative gingen die vom Parlament beschlossenen Regeln zu wenig weit, ein zeitweise diskutierter Rückzug des Volksbegehrens rückte damit in weite Ferne. Nun müssen sich National- und Ständerat ein weiteres Mal mit dem Thema befassen. Sie haben für die Umsetzung der Initiative zwei Jahre Zeit.