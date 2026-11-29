Am deutlichsten votierte der Kanton Basel-Stadt mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 70,2 Prozent für die Initiative mit dem offiziellen Titel «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Dahinter folgten der Nachbarkanton Basel-Landschaft mit 66,3 Prozent Ja sowie der Kanton Glarus mit 65,5 Prozent.
Am geringsten fiel die Zustimmung mit 52,9 Prozent im Tessin aus, in Genf und Schwyz sagten 53 Prozent Ja. Nur geringfügig höher war die Zustimmung in der Waadt mit 53,1 Prozent Ja sowie in Appenzell Innerrhoden mit 53,8 Prozent Ja-Stimmen-Anteil.
Lateinische Schweiz skeptischer
Der Blick auf die Gemeinderesultate zeigt ebenfalls eine etwas höhere Skepsis in der lateinischen Schweiz sowie namentlich auch in ländlichen Gebieten des Kantons Bern und der Zentralschweiz. Allzu klar ist das Muster allerdings nicht.
Am deutlichsten Ja sagten Riederalp VS (78,3 Prozent), Bister VS (76,5 Prozent) sowie Buch SH (75,2 Prozent). Bereits auf Rang vier folgt mit Bern (74,9 Prozent) eine der grossen Städte, in den Top Ten ist mit 72,5 Prozent Nein auch Aarau.
Am stärksten wurde die Initiative mit 75,0 Prozent Nein in Brot-Plampoz NE abgelehnt. Auf Platz zwei liegt die bernjurassische Gemeinde Champoz mit 72,6 Prozent Nein, dahinter folgen mit Luthern LU (72,4 Prozent) und Wachseldorn BE (71,7 Prozent) zwei Deutschschweizer Gemeinden.
Zuckerstöcke nicht betroffen
Die Befürworterinnen und Befürworter des Volksbegehrens argumentierten insbesondere mit der Luftverschmutzung durch Feuerwerk und mit dem Tierwohl.
Gemäss Initiativtext sollen laute Feuerwerkskörper wie zum Beispiel Böller und Knaller nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden dürfen. Laute Feuerwerkskörper sollen von Privatpersonen zudem nicht mehr abgebrannt werden dürfen.
Die kantonalen Behörden sollen auf Gesuch hin für Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmen bewilligen können. Erlaubt bleiben sollen pyrotechnische Produkte, die ohne Lärm in die Luft gehen, also zum Beispiel Zuckerstöcke.
Parlament erneut am Zug
Das Parlament hatte ursprünglich ein nationales Böllerverbot auf Gesetzesebene als indirekten Gegenvorschlag zur Initiative ausgearbeitet. Die Vorlage erlitt jedoch in der Sommersession bei der Schlussabstimmung im Nationalrat Schiffbruch. Nein-Stimmen kamen dabei sowohl von Befürworterinnen und Befürwortern der Initiative als auch von der Gegnerseite.
Dem Trägerverein der Volksinitiative gingen die vom Parlament beschlossenen Regeln zu wenig weit, ein zeitweise diskutierter Rückzug des Volksbegehrens rückte damit in weite Ferne. Nun müssen sich National- und Ständerat ein weiteres Mal mit dem Thema befassen. Sie haben für die Umsetzung der Initiative zwei Jahre Zeit.
Rösti sieht Spielraum
Umweltminister Albert Rösti sieht nach eigener Aussage bei der Umsetzung der Initiative einen gewissen Handlungsspielraum für das Parlament. Dies betrifft unter anderem die Frage, was als lärmiges Feuerwerk gilt.
Die Initiative lasse auch offen, was genau als Anlass von überregionaler Bedeutung zählen solle, sagte Rösti am Sonntag an einer Medienkonferenz in Bern. Die Frage zu klären, sei nun ebenfalls Sache des Parlaments.
Der Bundesrat habe den heutigen Handlungsspielraum für Kantone und Gemeinden erhalten wollen, rief der Umweltminister in Erinnerung. «Das Abstimmungsergebnis zeigt nun, dass für eine Mehrheit der Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt schwerer wiegt als diese bisherigen Freiheiten im Umgang mit Feuerwerk.»
Niederlage für bürgerliches Lager
Getragen wurde die Initiative vom Verein Feuerwerksinitiative, Partner waren der Schweizer Tierschutz (STS), Vier Pfoten, die Stiftung für das Tier im Recht und die Fondation Franz Weber. Zahlreiche weitere Tierschutz- und Umweltorganisationen sowie SP, Grüne, GLP und die EVP unterstützten das Begehren.
Bundesrat und Parlament lehnten die Initiative ab. Das Gewerbe und bürgerliche Politiker bezeichneten im Abstimmungskampf das Verbot als unverhältnismässig. Es brauche gezielte Regeln statt Verbote, machen sie geltend.
Es handle sich um eine krachende Niederlage für das bürgerliche Lager, sagte der Politologe Lukas Golder von gfs.bern im Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen SRF. Dies, weil sich die Haltung der Linken aus der parlamentarischen Beratung des Volksbegehrens durchgesetzt habe. Es sei um ein Umwelt- und Tierschutzanliegen gegangen, sagte Golder. Die Bevölkerung habe dieses Anliegen von Anfang an sehr positiv beurteilt.
(AWP)