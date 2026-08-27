Biontech will bis Ende September über die Zukunft der von der Schliessung bedrohten Produktionsstandorte in Deutschland und Singapur entscheiden. Dabei gehe es um das Ausloten möglicher Veräusserungsoptionen für Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte von Curevac in Deutschland und im Ausland, teilte das Mainzer Unternehmen mit. Insgesamt bis zu 1860 Stellen könnten von den Massnahmen betroffen sein.