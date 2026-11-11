Unterstützung erhält das Anliegen von Schweizer Musikschaffenden wie Patent Ochsner, Stahlberger oder Crimer. «Wir Musikschaffenden kennen die Wichtigkeit von kleineren Clubs und Festivals. Dort fängt alles an», lässt sich Synth-Pop-Nostalgiker Crimer in der Mitteilung von Petzi zitieren. «Wenn sie wegfallen, dann sieht es dunkel aus für die Kultur.» Über 250 Erstunterzeichnende unterstützten bereits den Appell zu einer solidarischen Ticketabgabe auf grosse, gewinnorientierte Events, teilte Petzi mit.
Der Schweizer Dachverband der Musikclubs und Festivals für aktuelle Musik zählt mehr als 240 Mitglieder, verteilt auf 23 Schweizer Kantone. Mit der Kampagne «Bis - Encore - Zugabe», die er mit dem Förderverein Schweizer Livemusik lanciert, wolle man auf die strukturellen Probleme bei den kleineren und mittleren Clubs hinweisen.
Der vorgeschlagene Abgabebetrag beträgt einen Franken pro Ticket bei Festivals und zwei Franken bei Hallen-, Stadien und Arenashows. Die Teilnahme der Veranstaltenden sei freiwillig: «Wer mitmacht, verpflichtet sich zum vereinbarten Beitrag», schrieb Petzi. Die Abgabe soll an eine unabhängige Organisation gehen, die das Geld dann an die Basis verteilt.
«Kleine Clubs leisten die Aufbauarbeit»
Von einer Spende könne hier nicht die Rede sein, sagte Petzi-Geschäftsleiter Diego Dahinden auf Anfrage von Keystone-SDA. Vielmehr handle es sich bei der Ticketabgabe um eine Reinvestition in die Basis: «Die kleinen Clubs leisten die Aufbauarbeit, indem sie Musikschaffenden, die später zu grossen Playern im Musikmarkt werden, ihre ersten Bühnen bieten. Diese Arbeit wird im Markt heute aber noch nicht genügend wertgeschätzt.» Ohne kleine Clubs hätten kommerzielle Grossevents keine Acts für ihr Programm.
Petzi hat bei seinen Mitgliedern Ende vergangenen Jahres eine Umfrage zur finanziellen Situation durchgeführt. Sie habe ergeben, dass sich bei einer Mehrheit von 70 Prozent der Veranstaltenden die Konzertbesuche stabilisiert haben.
Allerdings hängen die meisten in finanzieller Schieflage: Rund drei Viertel der Befragten bezeichneten laut Mitteilung ihre wirtschaftliche Lage als «angespannt, kritisch oder akut gefährdet». «Viele halten ihren Betrieb mit zusätzlicher unbezahlter Arbeit aufrecht», heisst es weiter. Grund seien steigende Kosten, sinkende Umsätze im Gastrobetrieb und begrenzte Fördermittel für die aktuelle Musik.
(AWP)