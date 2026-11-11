«Kleine Clubs leisten die Aufbauarbeit»

Von einer Spende könne hier nicht die Rede sein, sagte Petzi-Geschäftsleiter Diego Dahinden auf Anfrage von Keystone-SDA. Vielmehr handle es sich bei der Ticketabgabe um eine Reinvestition in die Basis: «Die kleinen Clubs leisten die Aufbauarbeit, indem sie Musikschaffenden, die später zu grossen Playern im Musikmarkt werden, ihre ersten Bühnen bieten. Diese Arbeit wird im Markt heute aber noch nicht genügend wertgeschätzt.» Ohne kleine Clubs hätten kommerzielle Grossevents keine Acts für ihr Programm.