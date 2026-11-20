Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äusserte sich kritisch. «Es gibt einige, die den Begriff fossile Brennstoffe nicht benutzen wollen bei dieser COP. Es gibt einige, die viel Geld damit verdienen», sagte er. Dabei seien Öl, Gas und Kohle die Haupttreiber der Klimakrise. «Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen.» Schneider äusserte sich auf einer Pressekonferenz zusammen mit einer Allianz von rund 25 Staaten, die Druck machen für den schrittweisen Abschied von den fossilen Energien.