Tuvalu wolle aber seine Energie darauf richten, ausserhalb dieser formellen UN-Verhandlungen beim Klimaschutz voranzukommen, es gehe um «Inspiration und Lösungen», sagte Talia. Er verwies auf ein Bündnis Dutzender Staaten für den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, das im April im kolumbianischen Santa Marta getagt hatte. Nun sei eine zweite Konferenz im Juli auf Tuvalu geplant, mit Irland als Co-Gastgeber.