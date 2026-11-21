Das Ziel der Weltgemeinschaft soll nun sein, die Erderwärmung in einigen Jahrzehnten wieder auf unter 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu drücken. Und so ist es auch im Textentwurf angepeilt, den die Konferenzleitung am Donnerstag veröffentlichte, allerdings ohne ein Zieldatum wie das Ende des Jahrhunderts. Dafür müsste die Welt ihr Leben und Wirtschaften allerdings komplett umstellen, denn derzeit steuert die Erde dem UN-Umweltprogramm zufolge mit der aktuellen Klimapolitik bis zum Jahr 2100 auf 2,8 Grad Erwärmung zu.